Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kreuzung Krefelder Straße/ Dammer Straße/ Ueddinger Straße am Mittwoch, 8. Oktober kurzzeitig gesperrt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei weist darauf hin, dass die Kreuzung Krefelder Straße/ Dammer Straße/ Ueddinger Straße am Mittwoch, 8. Oktober, in der Zeit von 19.30 bis 20.30 Uhr aufgrund einer Verkehrsunfallrekonstruktion gesperrt werden muss.

Konkret hat die Sperrung für Verkehrsteilnehmende diese Einschränkungen zur Folge:

- Die Krefelder Straße ist nur noch stadtauswärts in Richtung BAB 44 zu befahren. - Von der Dammer Straße aus ist es möglich, die Klumpenstraße zu befahren. - Die Straße Willicher Damm kann ungehindert befahren werden. - Ein Umfahren der Kreuzung ist über die Straße Jakobshöhe möglich. - Fußgänger werden ebenfalls gebeten, die betroffene Kreuzung zu dieser Zeit nicht zu passieren.

Zum Hintergrund: Eine Verkehrsunfallrekonstruktion ist wichtig, um bei strittigen oder komplexen Unfällen den genauen Hergang objektiv zu analysieren, mögliche Schuldfragen zu klären, Schadensersatzansprüche zu ermitteln und Zeugenaussagen zu überprüfen. In diesen Fällen ist ein Sachverständiger damit beauftragt den Unfallhergang nachzuvollziehen, um eine neutrale Entscheidungsgrundlage für Gerichte und Versicherungen zu schaffen.

Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell