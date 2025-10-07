Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer kollidiert mit liegengebliebenen E-Scootern

Mönchengladbach (ots)

An dem Adolf-Kempken-Weg in Wickrath-Mitte ist ein Radfahrer am gestrigen Montag, 6. Oktober, gegen 5.50 Uhr über zwei E-Scooter gestürzt und wurde dabei leicht verletzt.

Die E-Scooter haben nach Aussage des 21-Jährigen nebeneinander auf dem Radweg gelegen, auf dem er gerade unterwegs war.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass beim Abstellen von E-Scootern dringend darauf zu achten ist, andere Verkehrsteilnehmer nicht zu behindern. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell