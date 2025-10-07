PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer kollidiert mit liegengebliebenen E-Scootern

Mönchengladbach (ots)

An dem Adolf-Kempken-Weg in Wickrath-Mitte ist ein Radfahrer am gestrigen Montag, 6. Oktober, gegen 5.50 Uhr über zwei E-Scooter gestürzt und wurde dabei leicht verletzt.

Die E-Scooter haben nach Aussage des 21-Jährigen nebeneinander auf dem Radweg gelegen, auf dem er gerade unterwegs war.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass beim Abstellen von E-Scootern dringend darauf zu achten ist, andere Verkehrsteilnehmer nicht zu behindern. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 08:58

    POL-MG: 49-Jähriger Dieb sitzt in Untersuchungshaft

    Mönchengladbach (ots) - Ein 49-jähriger Mann hat am Sonntag, 5. Oktober, gegen kurz nach 16 Uhr mehrere Gegenstände von der Rezeption und aus einem Büroraum eines Hotels an der Hohenzollernstraße gestohlen. Außerdem versuchte der Tatverdächtige auf dem Hotelgelände, ein Fahrrad zu entwenden und verwüstete einen Lagerraum. Ein Mitarbeiter des Hotels beobachtete den 49-Jährigen dabei. Gegen kurz vor 19 Uhr ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 08:36

    POL-MG: Mercedes Sprinter in Odenkirchen-Mitte gestohlen

    Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die zwischen Sonntag, 5. Oktober, 20 Uhr und Montag, 6. Oktober, 9 Uhr den Diebstahl eines Sprinters beobachtet haben. Der Halter hatte seinen Wagen nach eigenen Angaben in Odenkirchen-Mitte im Bereich der Kreuzung Wiedemannstraße / Burgbongert am Fahrbahnrand abgestellt und verschlossen. Als er am Montagmorgen dorthin zurückkehrte, sei der Sprinter nicht mehr ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:12

    POL-MG: Exhibitionist in Odenkirchen

    Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 4. Oktober, meldete eine Zeugin der Polizei einen Mann, der sich ihr in schamverletzender Weise gezeigt haben soll. Der Vorfall soll sich gegen 18.15 Uhr nahe der Marie-Juchacz-Straße in Odenkirchen ereignet haben. Eine 70-Jährige war mit ihren Hunden aus Richtung Mongshof kommend auf einem Feldweg unterwegs. Dort sei sie kurz vor der Marie-Juchacz-Straße auf einen Mann getroffen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren