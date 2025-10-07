Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 49-Jähriger Dieb sitzt in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Ein 49-jähriger Mann hat am Sonntag, 5. Oktober, gegen kurz nach 16 Uhr mehrere Gegenstände von der Rezeption und aus einem Büroraum eines Hotels an der Hohenzollernstraße gestohlen. Außerdem versuchte der Tatverdächtige auf dem Hotelgelände, ein Fahrrad zu entwenden und verwüstete einen Lagerraum. Ein Mitarbeiter des Hotels beobachtete den 49-Jährigen dabei.

Gegen kurz vor 19 Uhr erkannte dieser Mitarbeiter den Tatverdächtigen auf dem Gehweg an der Bismarckstraße wieder, folgte ihm und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

Dorthin brachten die Polizisten auch die 42-jährige Lebensgefährtin des Mannes, die bei der Festnahme mit ihm unterwegs war. Gegen sie lag ein offener Haftbefehl vor. Sie verbüßt nun eine Ersatzfreiheitsstrafe, da sie eine verhängte Geldstrafe nicht bezahlen kann.

Der 49-Jährige hatte zum Zeitpunkt der vorläufigen Festnahme einen Teil des Diebesgutes aus dem Hotel sowie Einbruchwerkzeug bei sich. Er ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft prüfte die Polizei mögliche Haftgründe gegen den Tatverdächtigen. Am Montagnachmittag, 6. Oktober, führten ihn Ermittler einer Haftrichterin vor. Sie ordnete Untersuchungshaft an. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell