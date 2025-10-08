Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorrad und Radlader entwendet | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 7. Oktober, haben bislang Unbekannte ein Motorrad sowie einen Radlader gestohlen. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 7 Uhr berichtete der Motorradbesitzer, dass er dieses am Montagabend gegen 18 Uhr nahe der Kreuzung Regentenstraße / Neuhofstraße abgestellt habe. Am Dienstag gegen 6.40 Uhr habe er dann festgestellt, dass das Fahrzeug nicht mehr vor Ort sei. Es handelt sich um ein Krad der Marke BMW, Modell F650 GS in der Farbe gelb.

Nur kurze Zeit später, gegen 8 Uhr, stellte der Arbeiter einer Baustelle in Wickrath fest, dass von dieser offensichtlich ein Radlader entwendet wurde. Die Tatörtlichkeit liegt am Schloss Wickrath nahe einer Reithalle. Gegen 17 Uhr am Vortag sei die Baumaschine zuletzt gesehen worden.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02161 290 entgegengenommen. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell