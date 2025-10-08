PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autofahrer fährt Mitarbeiter über den Fuß und flüchtet | Zeugen gesucht

Mönhengladbach (ots)

Am Montag, 6. Oktober, soll ein Autofahrer einem Mitarbeiter eines Supermarktes an der Dahlener Straße über die Füße gefahren und anschließend geflüchtet sein. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Auf dem Parkplatz des Supermarktes soll es gegen 17.45 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Staplerfahrer und einem Kunden in seinem Auto gekommen sein. Nach Angaben des Mitarbeiters fuhr der Autofahrer ihm daraufhin über die Füße. Der Tatverdächtige sei dann aus dem Auto gestiegen, bedrohlich auf den Staplerfahrer zugelaufen und habe versucht ihn zu schlagen. Kurz darauf sei er wieder in sein Auto gestiegen und habe sich in unbekannte Richtung entfernt.

Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

