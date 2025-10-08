PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall auf Parkplatz: 26-Jähriger leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 5. Oktober, ist es gegen 21.39 Uhr auf dem Parkplatz P4 an der Straße Am Nordpark zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 26-Jähriger leicht verletzt wurde. Der am Unfall beteiligte Fahrer eines blauen Mercedes-Benz GLB 220 ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen sowie den Autofahrer.

Nach Angaben des 26-Jährigen habe er als Beifahrer in einer Fahrzeugschlange gewartet, als der Mercedes-Fahrer über einen Grünstreifen angefahren kam und sich quer und sehr nah an sein Auto stellte. Offensichtlich beabsichtigte der Mann vor ihm in die Warteschlange einzufahren. Der 26-Jährige stieg aus, um den Abstand besser einschätzen zu können und den Mercedes-Fahrer zu bitten, sein Auto ein Stück zurückzusetzen. Als er direkt vor dem Mercedes stand, soll der Mann plötzlich angefahren sein, so dass der 26-Jährige am Knie getroffen wurde, das Gleichgewicht verlor und auf die Motorhaube fiel.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/ oder Hinweise auf den Fahrer des Mercedes-Benz geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

