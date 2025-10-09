Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei stellt 14-Jährigen mit gestohlenem Motorrad

Mönchengladbach (ots)

Bei einem polizeibekannten Jugendlichen hat die Polizei am Mittwoch, 8. Oktober, ein gestohlenes Motorrad sowie zwei weitere Fahrzeuge sichergestellt.

Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei darüber, dass gegen 19.15 Uhr ein augenscheinlich Jugendlicher im Stadtteil Eicken auf einem Motorrad unterwegs sei. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte an der Saumstraße auf einen 14-Jährigen, der der Zeugenbeschreibung entsprach. Beim Anblick der Beamten ergriff er sofort zu Fuß die Flucht, die Beamten konnten ihn jedoch kurz darauf stellen.

In der Nähe des Einsatzortes fanden die Einsatzkräfte ein als gestohlen gemeldetes Motorrad. Sie konnten außerdem ein E-Bike und ein Mountainbike sicherstellen. Ob es sich hierbei um weiteres Diebesgut handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen zur Polizeiwache. Er ist bereits durch diverse Diebstähle, Fluchtversuche vor der Polizei sowie wegen des Fahrens ohne Führerschein und des Konsums von Betäubungsmitteln bekannt. Nach der Entnahme einer Blutprobe durch den diensthabenden Arzt sowie nach Rücksprache mit einer Erziehungsberechtigten und dem Jugendamt wurde er entlassen. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell