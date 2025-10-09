PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei stellt 14-Jährigen mit gestohlenem Motorrad

Mönchengladbach (ots)

Bei einem polizeibekannten Jugendlichen hat die Polizei am Mittwoch, 8. Oktober, ein gestohlenes Motorrad sowie zwei weitere Fahrzeuge sichergestellt.

Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei darüber, dass gegen 19.15 Uhr ein augenscheinlich Jugendlicher im Stadtteil Eicken auf einem Motorrad unterwegs sei. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte an der Saumstraße auf einen 14-Jährigen, der der Zeugenbeschreibung entsprach. Beim Anblick der Beamten ergriff er sofort zu Fuß die Flucht, die Beamten konnten ihn jedoch kurz darauf stellen.

In der Nähe des Einsatzortes fanden die Einsatzkräfte ein als gestohlen gemeldetes Motorrad. Sie konnten außerdem ein E-Bike und ein Mountainbike sicherstellen. Ob es sich hierbei um weiteres Diebesgut handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen zur Polizeiwache. Er ist bereits durch diverse Diebstähle, Fluchtversuche vor der Polizei sowie wegen des Fahrens ohne Führerschein und des Konsums von Betäubungsmitteln bekannt. Nach der Entnahme einer Blutprobe durch den diensthabenden Arzt sowie nach Rücksprache mit einer Erziehungsberechtigten und dem Jugendamt wurde er entlassen. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 22:27

    POL-MG: Fahndungsrücknahme - Vermisste 11-Jährige wurde gefunden

    Mönchengladbach (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Dienstag vermissten Arina S. wird hiermit zurückgenommen. Der Aufenthaltsort konnte inzwischen ermittelt und das Mädchen von Einsatzkräften angetroffen werden. Wir bitten die Öffentlichkeit, im Rahmen der Fahndung verbreitete Fotos und personenbezogene Daten nicht weiter zu teilen und diese zu ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:19

    POL-MG: Autofahrer fährt Mitarbeiter über den Fuß und flüchtet | Zeugen gesucht

    Mönhengladbach (ots) - Am Montag, 6. Oktober, soll ein Autofahrer einem Mitarbeiter eines Supermarktes an der Dahlener Straße über die Füße gefahren und anschließend geflüchtet sein. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Auf dem Parkplatz des Supermarktes soll es gegen 17.45 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Staplerfahrer und einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren