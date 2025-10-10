Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 31-jähriger Tatverdächtiger wegen illegalem Drogenhandel in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 8. Oktober, ist es Ermittlern der Polizei Mönchengladbach gelungen, einen 31-jährigen Mann vorläufig festzunehmen, der im Verdacht steht, illegalen Handel mit Heroin und Kokain zu betreiben.

Der 31-Jährige wurde mehrfach dabei beobachtet, wie er Betäubungsmittel verkaufte. Am Mittwoch kam es gegen 12 Uhr an der Rathenaustraße erneut zu einer typischen Verkaufssituation. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest und fanden 30 sogenannte Bubbles mit Kokain und Heroin bei ihm. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 31-Jährige bereits wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten ist.

In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft prüfte die Polizei mögliche Haftgründe gegen den Tatverdächtigen. Am Donnerstagmittag, 9. Oktober, führten ihn Ermittler einem Haftrichter vor. Er ordnete Untersuchungshaft an. (cr)

