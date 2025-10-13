Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Fahrt unter Alkoholeinfluss
Augsburg (ots)
Göggingen - Am Sonntag (12.10.2025) stellte eine Streife mehrere Personen in einem parkenden Auto in der Peter-Dörfler-Straße fest.
Gegen 09.50 Uhr kontrollierte eine Streife die Personen, die offenbar im Auto Alkohol tranken. Eine 21-Jährige gab sich als Fahrerin des Autos zu erkennen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 21-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Um eine mögliche Fahrt zu verhindern, stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher.
