Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Fahrt unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (12.10.2025) stellte eine Streife mehrere Personen in einem parkenden Auto in der Peter-Dörfler-Straße fest.

Gegen 09.50 Uhr kontrollierte eine Streife die Personen, die offenbar im Auto Alkohol tranken. Eine 21-Jährige gab sich als Fahrerin des Autos zu erkennen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 21-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Um eine mögliche Fahrt zu verhindern, stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

