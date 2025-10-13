Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raub
Augsburg (ots)
Königsbrunn - Am Freitag (10.10.2025) verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße.
Gegen 04.00 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zur Wohnung, in der sich der 25-jährige Bewohner aufhielt. Die unbekannten Männer forderten daraufhin Geld von dem 25-Jährigen. Hierbei haben die Männer offenbar den Bewohner mit einer Waffe bedroht. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.
