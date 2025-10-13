Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (12.10.2025) war ein 28-Jähriger offenbar unter dem Einfluss von Drogen in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 28-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 28-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell