Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1920 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (13.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 48-jährigen Autofahrer und einem 27-jährigen Radfahrer in der Nagahama-Allee. Gegen 11.40 Uhr fuhr der 48-Jährige in der Schäfflerbachstraße und wollte in die Nagahama-Allee abbiegen. Hierbei übersah er den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 28-Jährige befuhr dabei den linken Radweg entgegen der Fahrtrichtung. Der 28-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der genaue Sachschaden am Fahrrad wird derzeit ermittelt. Am Auto entstand kein Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 48-Jährigen. Außerdem ermittelt die Polizei gegen den 28-Jährigen wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Der 48-Jährige sowie der 28-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell