Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Gemeinde Malente/ Einbruch in das Rathaus der Gemeinde Malente

Lübeck (ots)

Über das Osterwochenende sind unbekannte Täter in das Rathaus der Gemeinde Malente eingestiegen. Am Dienstagmorgen, dem 22.04., entdeckten Mitarbeitende den Einbruch und informierten die Polizei. Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen werden erbeten.

Offenbar nutzten die Täter ein rückwärtiges Fenster im Erdgeschoss des Rathauses als Einstieg, um in allen Etagen des Gebäudes nach Bargeld zu suchen. Dazu wurden viele Türen aufgebrochen oder die Glaseinsätze zerstört. Der Sachschaden wird nicht unerheblich sein und steht noch nicht endgültig fest. Entwendet wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag. Die IT-Ausstattung, Dokumente und Siegel blieben unberührt.

Die Spurensicherung durch Kriminalbeamte konnte am Dienstag abgeschlossen werden. Das Rathaus war entsprechend für das Publikum geschlossen.

Die Ermittler suchen Zeugen, die um das Osterwochenende herum im Nahbereich des Rathauses in der Bahnhofsstraße Auffälligkeiten oder Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistelle in Eutin unter der Rufnummer 04521-8010 oder per E-Mail an eutin.kpst@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell