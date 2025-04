Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz

Brand einer Gartenlaube

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (17.04.2025) brannte eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein in Lübeck St. Lorenz in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Feuer unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt. Hinweise auf eine vorsätzliche Verursachung des Brandes liegen aktuell nicht vor.

Gegen 20:30 Uhr meldeten Nutzer anliegender Parzellen des Kleingartengartenvereins in der Schönböckener Straße Flammen innerhalb der betroffenen Gartenlaube und alarmierten die Feuerwehr. Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Buntekuh sowie der Berufsfeuerwehr Lübeck gelang es, die sich schnell auf das gesamte Gartenhaus ausbreitenden Flammen zu löschen. Der Nutzer hatte die Parzelle bereits verlassen, sodass keine Personen verletzt wurden. Es entstand erheblicher Sachschaden an der Laube. Auch anliegende Parzellen wurden beschädigt.

Die Entstehung des Feuers ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Lübeck. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache vor.

