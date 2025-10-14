PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1919 - Polizei ermittelt nach Taschendiebstahl

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Samstag (11.10.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Straßenbahnlinie 2 die Geldbörse einer 53-Jährigen. Gegen 14.00 Uhr war die 53-Jährige mit der Straßenbahnlinie 2 stadtauswärts unterwegs. Beim Aussteigen an der Haltestelle "Kriegshaber" rempelte der Unbekannte die 53-Jährige an. Die 53-Jährige stellte anschließend das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Diese befand sich zuvor in ihrer Jackentasche. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

