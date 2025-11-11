PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

POL-PDNW: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Um 16:50 Uhr kontrollierte die Polizei gestern (10.11.25) einen 35 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters. Der Man zeigte Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuten können. Ein freiwilliger Urin-Drogentest reagierte positiv auf THC. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis zeigen wird, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff im Blut nachweisbar ist. Dieser Wert ist für das Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG maßgeblich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren