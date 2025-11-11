Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Um 16:50 Uhr kontrollierte die Polizei gestern (10.11.25) einen 35 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters. Der Man zeigte Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuten können. Ein freiwilliger Urin-Drogentest reagierte positiv auf THC. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis zeigen wird, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff im Blut nachweisbar ist. Dieser Wert ist für das Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG maßgeblich.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell