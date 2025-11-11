Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trickdiebstahl

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Ein Senior wurde gestern (10.11.25) Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei Männer klingelten gegen 16:20 Uhr an dessen Wohnung. Die dem Geschädigten Unbekannten gaben an, für arme Kinder Geld zu sammeln, weshalb er sie in seine Wohnung in der Dr. Hans-Böckler-Straße ließ. Die Unbekannten hielten sich insgesamt circa 10-15 Minuten bei ihm auf. Nachdem die Personen die Wohnung verlassen hatten bemerkte der Geschädigte, dass eine Geldkassette mit Bargeld entwendet wurde. Eine nähere Beschreibung der beiden Männer, deren Erscheinungsbild "südländisch" gewesen sei, liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell