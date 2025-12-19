Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Sundern

Sundern (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es im Zeitraum von 16:00 bis 17:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung am alten Bahnhof Sundern in der Kleinbahnstraße. Ein 13-jähriger Junge aus Sundern verabredete sich mit zwei Freunden an dem ehemaligen Bahnhof. Auf einmal kamen drei bislang unbekannte Jugendliche auf die Freundesgruppe zu, die einen verbalen Streit anfingen. Die Streitigkeiten eskalierten und die unbekannten Jugendlichen bewarfen die drei Freunde mit Steinen. Der 13-jährige Junge aus Sundern wurde von einem Stein getroffen und leicht verletzt. Er berichtete seinem Vater im Nachgang von dem Vorfall - dieser verständigte umgehend die Polizei. Einer der drei unbekannten Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 16- 17 Jahre alt

- Grüne Bomberjacke

- Schwarze Stiefel

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung setzen.

