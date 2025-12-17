Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Brilon

Am gestrigen Abend um 21:50 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Straße Am Ratmerstein in Brilon. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Haus. Als der Eigentümer sein Haus betrat, bemerkte er, dass im Obergeschoss Licht brannte. Daraufhin verließ er das Haus wieder und konnte noch zwei dunkel gekleidete Personen auf der Straße sehen, die zu Fuß in Richtung der Scharfenberger Straße flüchteten. Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um die unbekannten Täter handelte. Sie können wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- Ca. 20- 30 Jahre alt

- Ca. 160- 170 cm groß

- Schlank

- Schwarze Bekleidung

Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Arnsberg

Im Zeitraum vom 15.12.2025 um 18:00 Uhr bis zum 16.12.2025 um 07:30 Uhr kam es in der Straße Hammerweide in Arnsberg zu einem versuchten Einbruch eine Werkstatt. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos, sich gewaltsam über eine Zugangstür Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in eine privat genutzte Werkstatt in Arnsberg

Im Zeitraum vom 15.12.2025 um 19:00 Uhr bis zum 16.12.2025 um 19:00 Uhr kam es in der Straße Zu den Werkstätten in Arnsberg zu einem Einbruch in eine privat genutzte Werkstatt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt. Mit ihrer Tatbeute flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in eine Scheune in Meschede-Wennemen

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es im Zeitraum von 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Scheune in der Straße Holdmeckeweg in Wennemen. Die Scheune wurde als privat genutzte Werkstatt umfunktioniert. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Zugangstor Zutritt zu der Scheune. Der oder die Täter wurden hierbei durch eine Überwachungskamera gefilmt. In den Aufnahmen war eine männliche, dunkel gekleidete Person zu sehen. Der unbekannte Täter war bis zur Nase vermummt und trug eine Wintermütze. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der oder die Täter flüchteten im Anschluss mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell