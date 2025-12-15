Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: BMW-Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Olsberg (ots)

Auf seiner Flucht warf der Fahrer eine Tasche mit Drogen aus dem Fenster. Am 13.12.2025 um 20:55 Uhr bemerkten Polizeibeamte an einer Kontrollstelle am Ausbauende der A46 (AS Olsberg) einen grauen BMW. Der BMW sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer hielt aber nicht an, sondern fuhr den Zubringer hinab in Richtung Bigge. Die Polizeibeamten fuhren mit eingeschaltetem Blaulicht hinterher. Der BMW-Fahrer fuhr durch Bigge und Olsberg in Richtung Elleringhausen. Auf dem Übergang der Gierskopper Straße zur Elleringhauser Straße beobachteten die Beamten, wie der BES eine schwarze Umhängetasche aus dem Fenster (Fahrerseite vorne) warf. Der BMW geriet außer Sicht. Kurze Zeit später sahen Zivilkräfte der KPB Hochsauerlandkreis den BMW, der über die Feuereiche in Richtung Brilon-Wald fuhr. Der Sichtkontakt mit dem BMW brach mehrmals kurz ab. Das Fahrzeug mit Hagener Kennzeichen konnte gegen 21:15 Uhr unverschlossen in Willingen gefunden werden. Der mutmaßliche Fahrer - ein 43-jähriger Mann aus Hagen mit türkisch-griechischer Staatsangehörigkeit - konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Bei der Durchsuchung des Autos und des Mannes fanden die Beamten unter anderem eine geringe Menge Cannabis. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die aus dem Fenster geworfene Tasche konnte wieder aufgefunden werden. In der Tasche befanden sich Marihuana sowie mehrere Konsumeinheiten Kokain.

Die Kriminalpolizei der KPB Hochsauerlandkreis hat die Ermittlungen übernommen.

