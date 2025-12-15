Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallverursacher meldet sich zu spät bei der Polizei - Beschädigtes Auto gesucht

Meschede (ots)

Am 11.12.2025 zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr versuchte ein 18-Jähriger, auf dem Parkplatz am Berufskolleg im Dünnefeldweg in Meschede auszuparken. Beim Rangieren habe er einen geparkten Audi im Bereich des hinteren linken Kotflügels touchiert. Durch den Zusammenstoß sei an dem dunklen Audi ein sichtbarer Lackschaden entstanden. Nach kurzer Wartezeit entschied sich der Fahranfänger, vom Unfallort wegzufahren. Als er später zurückkam, war der Audi nicht mehr da.

Der geschädigte Besitzer des angefahrenen Autos und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell