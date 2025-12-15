PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallverursacher meldet sich zu spät bei der Polizei - Beschädigtes Auto gesucht

Meschede (ots)

Am 11.12.2025 zwischen 13:45 Uhr und 14:00 Uhr versuchte ein 18-Jähriger, auf dem Parkplatz am Berufskolleg im Dünnefeldweg in Meschede auszuparken. Beim Rangieren habe er einen geparkten Audi im Bereich des hinteren linken Kotflügels touchiert. Durch den Zusammenstoß sei an dem dunklen Audi ein sichtbarer Lackschaden entstanden. Nach kurzer Wartezeit entschied sich der Fahranfänger, vom Unfallort wegzufahren. Als er später zurückkam, war der Audi nicht mehr da.

Der geschädigte Besitzer des angefahrenen Autos und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 10:23

    POL-HSK: Autodiebstahl in Eslohe

    Eslohe (ots) - Im Zeitraum vom 11.12.2025 um 20:30 Uhr bis zum 12.12.2025 um 04:30 Uhr kam es in der Straße Eschenweg in Eslohe zu einem Autodiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen weißen Citroen C3 Aircross/ 2 (Erstzulassung: 10/2021). Das Auto befand sich zum Tatzeitpunkt vor der Garage der Eigentümerin. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:54

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung mit Tierabwehrspray auf offener Straße

    Meschede (ots) - Am 13.12.2025 um 18:10 Uhr verließ eine vierköpfige Familie aus Meschede ein Schnellrestaurant in der Zeughausstraße. Als man zum Auto gehen wollte, habe sich die fünfjährige Tochter mit ihrer Mutter gestritten. Das nahmen ein 30-jähriger Mescheder und seine 32-jährige Partnerin zum Anlass, ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:51

    POL-HSK: Einbruch in Autohaus in Wormbach - Auto entwendet

    Schmallenberg (ots) - Im Zeitraum vom 13.12.2025 um 12:00 Uhr bis zum 14.12.2025 um 09:55 Uhr brachen bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Autohaus in der Straße Alte Ennest in Schmallenberg-Wormbach ein. Aus dem Autohaus entwendeten sie unter anderem die Originalschlüssel zu einem grauen Subaru Crosstrek. Der oder die Täter stahlen damit den Subaru, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren