Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung mit Tierabwehrspray auf offener Straße

Meschede (ots)

Am 13.12.2025 um 18:10 Uhr verließ eine vierköpfige Familie aus Meschede ein Schnellrestaurant in der Zeughausstraße. Als man zum Auto gehen wollte, habe sich die fünfjährige Tochter mit ihrer Mutter gestritten. Das nahmen ein 30-jähriger Mescheder und seine 32-jährige Partnerin zum Anlass, sich von der anderen Straßenseite aus verbal einzumischen. Der Familienvater und die beiden Kontrahenten stritten sich so laut, dass Anwohner aufmerksam wurden. Plötzlich sei der 30-Jährige zu der Familie gegangen und habe den 37-jährigen mit Tierabwehrspray eingesprüht. Durch den Sprühnebel wurden auch seine 35-jährige Gattin und die fünf und acht Jahre alten Kinder verletzt. Der 30-jährige Tatverdächtige und seine Partnerin sollen dann den Familienvater und das Auto bespuckt haben. Die beiden gingen dann in Richtung Martin-Luther-Straße davon. Zwei Anwohner, die das Geschehen zum Teil gesehen hatten, begleiteten den Familienvater, um die beiden Streithähne zu verfolgen. Die Polizei wurde mittlerweile alarmiert. Kurz vor Eintreffen der Polizeibeamten trafen sich die Personengruppen an der Martin-Luther-Straße / Briloner Straße. Dort sei es noch zu einem Gerangel gekommen, bei dem die 32-jährige Partnerin des Beschuldigten zu Boden stürzte. Die Beamten trennten die Parteien und nahmen Aussagen auf, die sich zum Teil widersprachen. Ermittlungen zum Sachverhalt hat die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

