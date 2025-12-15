PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Autohaus in Wormbach - Auto entwendet

Schmallenberg (ots)

Im Zeitraum vom 13.12.2025 um 12:00 Uhr bis zum 14.12.2025 um 09:55 Uhr brachen bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Autohaus in der Straße Alte Ennest in Schmallenberg-Wormbach ein. Aus dem Autohaus entwendeten sie unter anderem die Originalschlüssel zu einem grauen Subaru Crosstrek. Der oder die Täter stahlen damit den Subaru, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 08:46

    POL-HSK: Einbrüche in Neheim und Wennigloh

    Arnsberg (ots) - Diverse Objekte wurden am vergangenen Wochenende zum Ziel von Einbrechern. Am Samstag, den 13.12.2025, im Zeitraum von 17:30 bis 19:10 Uhr, kam es in der Straße Eichenwinkel in Neheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster im vorderen Bereich Zutritt dem Haus. Derzeit ist nicht bekannt, dass etwas entwendet wurde. Am Samstag, den ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 08:36

    POL-HSK: Einbruch in Schützenhalle Olpe

    Meschede (ots) - Im Zeitraum vom 11.12.2025 um 18:00 Uhr bis zum 14.12.2025 um 10:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Schützenhalle Olpe in der Freienohler Straße ein. Sie hebelten drei Fenster auf, um ins Innere der Schützenhalle zu gelangen. Im Gebäude wurde jedoch nichts entwendet oder beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 08:24

    POL-HSK: Einbruch in Hofladen in Wenholthausen

    Eslohe (ots) - Am 14.12.2025 gegen 02:00 Uhr machten sich zwei bislang unbekannte Täter an dem Hofladen im Schmiedeweg in Wenholthausen zu schaffen. Eine Überwachungskamera filmte sie dabei. Ein Täter brach eine Geldkassette auf und entwendete das Kleingeld darin. Außerdem stahl er zwei Nussecken. An einer fest verschraubten Kasse scheiterte der Täter. Er konnte sie nicht öffnen. Der andere Täter hielt sich vor dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren