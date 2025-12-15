Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Autohaus in Wormbach - Auto entwendet

Schmallenberg (ots)

Im Zeitraum vom 13.12.2025 um 12:00 Uhr bis zum 14.12.2025 um 09:55 Uhr brachen bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Autohaus in der Straße Alte Ennest in Schmallenberg-Wormbach ein. Aus dem Autohaus entwendeten sie unter anderem die Originalschlüssel zu einem grauen Subaru Crosstrek. Der oder die Täter stahlen damit den Subaru, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

