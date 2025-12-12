Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Betrug durch angebliche Wunderheilerin - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch gegen 16:00 Uhr ist es im Bereich der Bramstraße, Höhe Angelaschule, zu einem Betrug zum Nachteil einer 80-jährigen Frau gekommen. Eine bislang unbekannte Täterin sprach die Seniorin während eines Spaziergangs an und behauptete, bei ihr und ihrer Familie eine schlechte beziehungsweise "vergiftete Aura" wahrzunehmen. Durch ein besonderes Ritual könne man angeblich Abhilfe schaffen.

Die Frau überredete das Opfer, gemeinsam einen Verbrauchermarkt an der Bramstraße aufzusuchen, um verschiedene Gegenstände für die vermeintliche "Heilung" zu kaufen. Anschließend begleitete sie die Seniorin in ihre Wohnung. Dort erschien später auch eine zweite Frau, deren Beteiligung Bestandteil der Ermittlungen ist. In der Wohnung angekommen führten beide rituelle Handlungen durch. Unter anderem wickelten sie eine größere Geldsumme in ein Küchentuch, das erst zu einem späteren Zeitpunkt geöffnet werden sollte. Am Folgetag öffnete die Geschädigte das Tuch und stellte fest, dass das eingewickelte Bargeld fehlte.

Die erste tatverdächtige Frau wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - etwa 158-160 cm groß - dunkle Haare - ungefähr 50-60 Jahre alt - braune Mütze - braune, kurze Winterjacke - vermutlich dunkle oder schwarze Hose

Die zweite Frau wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - größer als die Haupttäterin - Vorname "Natascha" - ca. 40-50 Jahre alt - braune Haare - langer schwarzer Mantel - hatte große Tasche dabei

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder zu verdächtigen Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3303 zu melden.

Hinweis der Polizei:

Gestatten Sie Unbekannten nicht ohne Weiteres den Zutritt zu Ihrer Wohnung. Wenn sich Personen als Helfende, Beauftragte oder Fachkräfte ausgeben, lassen Sie sich einen Ausweis oder vergleichbare Unterlagen zeigen, um deren Angaben zu überprüfen. Im Zweifel wenden Sie sich an Angehörige oder direkt an die Polizei.

