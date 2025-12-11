Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizei - Auto landet auf dem Dach

Am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei über einen auffällig fahrenden Dacia auf der B68. Die Frau war aus Osnabrück kommend in Richtung Bramsche unterwegs, als sie bemerkte, dass der vorausfahrende Wagen in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Zudem habe das Fahrzeug auf einem Teilstück der B68 die Schutzplanke berührt und seine Fahrt fortgesetzt.

Alarmierte Streifenbesatzungen konnten das beschriebene Auto wenig später in der Lindenstraße in Bramsche feststellen. Die Beamten gaben dem Fahrer, einem 30-jährigen Mann aus Melle, eindeutige Anhaltesignale, die jedoch vollständig ignoriert wurden. Der Mann setzte seine Fahrt fort und flüchtete in Richtung Brinkhausstraße.

Über die Straße Düstergatt führte die weitere Flucht, bei der der Fahrer schließlich die Kontrolle verlor, von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Der 30-Jährige wurde durch die Beamten aus dem Fahrzeug geborgen und erlitt leichte Verletzungen.

Während des Gesprächs fiel eine verwaschene Aussprache auf. Der Fahrer verweigerte einen Atemalkoholtest, woraufhin aufgrund der Gesamtumstände eine Blutentnahme angeordnet wurde. Das Fahrzeug wurde geborgen und abgeschleppt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Zudem wird aktuell geprüft, ob entlang der Fahrtroute weitere Schäden verursacht wurden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

