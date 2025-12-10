PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Unbekannte entwenden vier Raummeter Buchenholz - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Sonntag, zwischen 09:00 und 16:00 Uhr, entwendeten Unbekannte rund vier Raummeter Buchenholz im Ortsteil Wallen. Das Holz war auf einer frei zugänglichen Grünfläche am Feldweg zwischen dem Friesenweg und dem Brickwedder Weg gelagert.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um besonders dicke Baumstämme von etwa drei Metern Länge, die vor Ort teilweise bereits zerkleinert worden waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen transportierten die Täter das Holz auf bislang unbekannte Art und Weise ab. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Stämme ist davon auszugehen, dass zum Abtransport geeignete Fahrzeuge oder Geräte genutzt wurden.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439 / 9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren