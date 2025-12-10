Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Unbekannte entwenden vier Raummeter Buchenholz - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Sonntag, zwischen 09:00 und 16:00 Uhr, entwendeten Unbekannte rund vier Raummeter Buchenholz im Ortsteil Wallen. Das Holz war auf einer frei zugänglichen Grünfläche am Feldweg zwischen dem Friesenweg und dem Brickwedder Weg gelagert.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um besonders dicke Baumstämme von etwa drei Metern Länge, die vor Ort teilweise bereits zerkleinert worden waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen transportierten die Täter das Holz auf bislang unbekannte Art und Weise ab. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Stämme ist davon auszugehen, dass zum Abtransport geeignete Fahrzeuge oder Geräte genutzt wurden.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439 / 9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell