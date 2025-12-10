PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Einbruch in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Dienstag 16:00 Uhr und Mittwoch 07:30 Uhr kam es an einer Baustelle an der Straße Woort zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Unbekannte begaben sich auf das Gelände und öffneten den verschlossenen Container gewaltsam. Im Inneren durchsuchten sie den Bereich nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Stand wurden dabei hochwertige Werkzeuge entwendet, darunter ein Motorbesen, zwei Motorflex und eine Akkuflex. Welche Gegenstände darüber hinaus fehlen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise zu möglichen Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Polizeiinspektion Osnabrück
