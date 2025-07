Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an der Grundschule in Farschweiler

Hermeskeil (ots)

Laut Mitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer wurde in der Zeit vom 04.07.2025 bis 08.07.2025 an der Grundschule in Farschweiler zum Ferienbeginn eine Fensterscheibe beschädigt. Die Scheibe mit Mehrfachverglasung befindet sich in einer Höhe von ca. 6 Metern und wurde von einem unbekannten Täter, vermutlich mit einem Stein, vom frei zugänglichen Schulhof beworfen. Der Schaden beträgt etwa 1.400 EUR. Hinweise erbeten an die PI Hermeskeil, Tel. 06503/9151-10 oder per Email an pihermeskeil@polizei.rlp.de.

