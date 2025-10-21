PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch im Industriegebiet Hämmern

Wipperfürth (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (17. Oktober) und Montag in der Straße "Alte Papiermühle Hämmern" in eine Produktionshalle eingebrochen und versuchten dort, die Tür eines Büroraums aufzuhebeln. Wie die Kriminellen in die Produktionshalle gelangten und ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

