Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher dringen in Schwimmbad ein
Gummersbach (ots)
Zwischen 23 Uhr am Samstag (18. Oktober) und 09:30 Uhr am Sonntag haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Schwimmbad in der Singerbrinkstraße verschafft. Im Schwimmbad hebelten die Einbrecher die Tür zum Büro auf und durchwühlten dieses. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
