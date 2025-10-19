Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall beim Abbiegen

Marienheide (ots)

Eine 19-jährige Frau aus Bebra war am Freitag (17. Oktober) auf der Gummersbacher Straße (B256) in Fahrtrichtung Gummersbach unterwegs. Als die 19-jährige Skoda-Fahrerin gegen 19:15 Uhr nach links auf die K46 abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 54-jährigen Mannes aus Leverkusen, welcher auf der B256 in Richtung Rodt fuhr. Durch die Kollision wurde die 42-jährige Beifahrerin des Leverkuseners leicht verletzt. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die 19-Jährige und der 54-Jährige blieben unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

