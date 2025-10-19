PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Personen bei Unfall leicht verletzt

Marienheide (ots)

Am 18. Oktober (Samstag) war eine 22-jährige Autofahrerin auf der L306 in Fahrtrichtung Gummersbach unterwegs, als es gegen 14:10 Uhr zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 19-jährigen Gummersbachers kam. Der 19-Jährige fuhr auf der L306 in Richtung Meinerzhagen und bog von der L306 nach links auf die K45 ab. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW der 22-Jährigen. Die 22-Jährige sowie ihre 24-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die beiden Frauen aus Meinerzhagen in ein Krankenhaus. Eine 72-jährige Mitfahrerin des 19-Jährigen wurde durch die Kollision ebenfalls leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige sowie zwei weitere Mitfahrende überstanden das Unfallgeschehen unverletzt. Weder der VW noch der BMW blieben fahrbereit, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die L306, sowie die Linksabbiegerspur der K45 mussten für die Unfallaufnahme gesperrt wer-den. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Fahrbahn wurde durch eine Fachfirma gereinigt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

