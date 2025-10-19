PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Gartenhaus ein

Wiehl (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17. Oktober) waren Kriminelle in Wiehl-Jennecken unterwegs. In der Straße "Bergweg" hebelten sie die Tür eines Gartenhauses auf und stahlen ein Pedelec des Herstellers "Bulls" in der Farbe Schwarz sowie ein Citybike, ebenfalls in Schwarz. Die Diebe entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

