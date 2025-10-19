Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: VW Golf in Bergneustadt gestohlen

Bergneustadt (ots)

Zwischen 1 Uhr und 10 Uhr am Freitag (17. Oktober) stahlen Unbekannte einen schwarzen VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen "N-YV201". Der Diebstahl ereignete sich in der Kölner Straße unweit der Einmündung zur Straße "Herweg".

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

