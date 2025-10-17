Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kriminelle in Bielstein unterwegs
Wiehl (ots)
In der Nacht vom 15. Oktober (Mittwoch) auf den 16. Oktober haben Unbekannte in der Uelpebergstraße ihr Unwesen getrieben. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Garage und stahlen zwei hochwertige E-Mountainbikes sowie das passende Ladekabel. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers "Haibike" (Modell: Nduro 6) in Orange/Schwarz und um ein Pedelec von "Lapierre" (Modell: Overvolt TR 4.6) in Grün/Lila. Weiterhin öffneten und durchwühlten die Kriminellen zwei unverschlossene Pkw und erbeuteten einen niedrigen Geldbetrag.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
