Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle in Bielstein unterwegs

Wiehl (ots)

In der Nacht vom 15. Oktober (Mittwoch) auf den 16. Oktober haben Unbekannte in der Uelpebergstraße ihr Unwesen getrieben. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Garage und stahlen zwei hochwertige E-Mountainbikes sowie das passende Ladekabel. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers "Haibike" (Modell: Nduro 6) in Orange/Schwarz und um ein Pedelec von "Lapierre" (Modell: Overvolt TR 4.6) in Grün/Lila. Weiterhin öffneten und durchwühlten die Kriminellen zwei unverschlossene Pkw und erbeuteten einen niedrigen Geldbetrag.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell