POL-GM: Pedelecs in Gummersbach gestohlen

Gummersbach (ots)

Auf Pedelecs hatten es Diebe in der Nacht von Mittwoch (15. Oktober) auf Donnerstag in Gummersbach abgesehen. In der Peter-König-Straße stahlen sie aus einem Carport zwei, mittels Faltschloss gesicherte Pedelecs des Herstellers "Cube". Ein Pedelec ist orange (Modell: Reaction Hybrid Pro 625), das andere beige (Modell: Reaction Hybrid Performance 625). Die Diebe entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

