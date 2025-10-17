Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Pedelecs in Gummersbach gestohlen
Gummersbach (ots)
Auf Pedelecs hatten es Diebe in der Nacht von Mittwoch (15. Oktober) auf Donnerstag in Gummersbach abgesehen. In der Peter-König-Straße stahlen sie aus einem Carport zwei, mittels Faltschloss gesicherte Pedelecs des Herstellers "Cube". Ein Pedelec ist orange (Modell: Reaction Hybrid Pro 625), das andere beige (Modell: Reaction Hybrid Performance 625). Die Diebe entkamen unerkannt.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
