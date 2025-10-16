Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei sucht nach Unfallbeteiligten

Waldbröl (ots)

Am Mittwoch (15. Oktober) kam es auf der Zuccamagliostraße in Waldbröl zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kind. Laut einer Zeugenaussage überquerte ein Mädchen gegen 17:30 Uhr die Fahrbahn auf Höhe der Bushaltestelle der Roseggerschule, als es zum Zusammenstoß mit einem Auto kam, welches die Zuccalmagliostraße befuhr. Das Mädchen kam zu Fall und humpelte anschließend zu einer Parkbank auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die beteiligte Autofahrerin stieg aus, ging zu dem Mädchen und unterhielt sich mit ihm. Der Zeuge gab an, dass die Autofahrerin ein Kleid trug, ca. 70 Jahre alt war und graues, lockiges Haar hatte. Bei dem beteiligten Auto soll es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Das Mädchen beschrieb der Zeuge als ca. 12 Jahre alt mit langen dunklen Haaren.

Die Polizei bittet die Unfallbeteiligten sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

