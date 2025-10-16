Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Pizzeria und Geschäftsräume

Hückeswagen (ots)

Eine Pizzeria in der Straße "Am Schwarzen Weg" war in der Nacht von Dienstag (14. Oktober) auf Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Sie brachen eine Tür im rückwärtigen Bereich auf und stahlen Bargeld sowie die Trinkgeldkasse. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

In der darauffolgenden Nacht trieben Unbekannte erneut in der Straße "Am Schwarzen Weg" ihr Unwesen. Zwischen 22:00 Uhr am Mittwoch (15. Oktober) und 00:10 Uhr am Donnerstag (16. Oktober) brachen sie in die Verkaufsräume einer Firma für Autoschilder ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Ob die Täter Beute machten, muss noch ermittelt werden. Die Kriminellen flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell