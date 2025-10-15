POL-GM: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Wipperfürth (ots) - Am Montag (13. Oktober) verschafften sich Unbekannte zwischen 9:20 Uhr und 12:20 Uhr Zugang zu der Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gaulstraße. Die Einbrecher stahlen Bargeld, ein schwarzes Mobiltelefon der Marke Samsung Galaxy S8+ und eine Flasche Wodka. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

mehr