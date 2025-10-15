Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen
Lindlar (ots)
Zwischen 17:30 Uhr am Montag (13. Oktober) und sieben Uhr am Dienstag haben Unbekannte eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Kölner Straße gestohlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell