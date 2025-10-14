Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher hatten es auf Kekse abgesehen
Nümbrecht (ots)
In der Zeit von Sonntag (12. Oktober) bis Montag brachen Unbekannte zwischen 19:45 Uhr und 12 Uhr das Türschloss eines Gemeindeshauses in der Driescher Straße in Bierenbachtal auf. Die Kriminellen entkamen unerkannt mit mehreren Keksen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
