Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Unfallfluchten - Omnibus fährt auf

Aalen (ots)

Ellwangen: Sachbeschädigungen

Am Mittwochnachmittag, 24.09.2025, wurden mehrere Sachbeschädigungen an der Tank- und Rastanlage Ellwanger Berge West festgestellt. Zum einen wurde in der Behindertentoilette, der an der Raumdecke angebrachte Rauchmelder beschädigt. Zum anderen wurde in einer Damentoilette die Halterung des Drehsitzes beschädigt. Außerdem stieg ein Unbekannter auf den Kamin des Außenkiosks und sprühte mit einer Spraydose den Schriftzug "FCU" auf und ein Aufkleber des FC Union Berlin an den Edelstahlkamin angebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.200 Euro. Hinweise auf die unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Telefonnummer 07964 330001 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag, 8:30 Uhr und Dienstag, 08:30 Uhr, auf einem Discounterparkplatz in der Oberen Brühlstraße einen dort geparkten VW Golf. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 800 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Montag, zwischen 13:00 Uhr und 16:15 Uhr, wurde ein Fiat, der in der Lorcher Straße auf einem Parkplatz eines Autohauses geparkt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Oberkochen: Omnibus fährt auf

Am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr kam es in Oberkochen, beim Kreisverkehr Am Märzenbuckel / Rudolf-Eber-Straße / Moritz-Hensoldt-Straße zu einem Unfall, an welchem zwei Omnibusse und zwei PKW beteiligt waren. Ein 57-jähriger Fahrer eines IVECO-Omnibusses befuhr die Rudolf-Eber-Straße in Fahrtrichtung Kreisverkehr zur Moritz-Hensoldt-Straße. Nachdem er vermutlich aus Unachtsamkeit übersah, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge abbremsten und anhielten, fuhr er auf den bereits stehenden Kia eines 39-jährigen Fahrers auf. Durch den Aufprall wurde Kia auf den davorstehenden Ford einer 61-jährigen Fahrerin aufgeschoben. Der Ford wurde bei dem Aufprall angehoben, so dass dieses Fahrzeug auf dem Dach des Kia zum Stehen kam. Beide Fahrzeuge wurden im weiteren Verlauf auf den davorstehenden MAN-Omnibus, der von einem 53-Jährigen gelenkt wurde, aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden die beiden Lenker der Omnibusse sowie die Fahrerin des Ford leicht verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer des Kia blieb unverletzt. In den Bussen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fahrgäste. Der entstandene Schaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Rudolf-Eber-Straße musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis etwa 13:15 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.

