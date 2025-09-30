Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch, Verkehrsunfall und Unfallflucht

Gaildorf: Versuchter Einbruch

Ein Einbrecher beschädigte zwischen Sonntag 17:30 Uhr und Montag 20:45 Uhr drei Fenster an einer Lagerhalle in der Gartenstraße. Anschließend betrat er das Gebäude, nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Mainhardt: Verkehrsunfall

Am Montagvormittag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Renault-Fahrer die B14 von Mainhardt in Richtung Michelfeld. An der Kreuzung mit der K2588 wollte er nach links in Richtung Ziegelbronn abbiegen. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte, 78-jährige Opel-Fahrerin, welche auf der B14 in Richtung Mainhardt entgegenkam. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Opel abgewiesen wurde und gegen ein Verkehrszeichen prallte, ehe er im Straßengraben auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Durch den Unfall wurde die 78-Jährige schwer verletzt, der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Crailsheim: Unfallflucht in Parkhaus

Am Freitag, zwischen 8:30 Uhr und 10:00 Uhr, wurde in einem Parkhaus in der Gartenstraße ein Pkw des Herstellers Volkswagen Golf von einem Unbekannten beschädigt. Dabei entstanden am vorderen linken Kotflügel Schäden, die einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich verursachten. Personen, die Hinweise zum Verursacher oder Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

