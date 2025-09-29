Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Farbschmiererei - Pflasterstein verloren -Streit eskaliert

Aalen (ots)

Heuchlingen: Farbschmiererei

Zwischen Freitagabend, 22:00 Uhr und Samstagmorgen, 07:00 Uhr, besprühten Unbekannte mit silberner Farbe das Gebäude des Wasserwerkes in der Leinzeller Straße mit den Buchstaben "FTC". Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Leinzell unter der Telefonnummer 07175 921968-0.

Schwäbisch Gmünd: Pflasterstein verloren

Ein unbekannter Fahrzeuglenker verlor am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr während der Fahrt auf der B29, kurz vor dem Einhorntunnel in Fahrtrichtung Aalen, einen Pflasterstein und fuhr danach weiter. Mehrere nachfolgende Pkws fuhren über den Stein, wodurch ein Schaden an ihren Fahrzeugen entstand. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet unter der Telefonnummer 07171 358-0 um Hinweise auf das Fahrzeug, welches den Stein verloren hat.

Aalen/Wasseralfingen: Einbruch in Gartenhütte

Am Sonntag zwischen 13:30 Uhr und 22:30 Uhr verschafften sich Unbekannte unerlaubt Zutritt zu einer Gartenhütte in der Hüttlinger Straße. Es wurden zwei Motorsägen, zwei Dosen Wurst und 10 kg Wildfleisch entwendet. Das Diebesgut hatte einen Wert von ca. 1.000 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07361 524-0 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Riesburg: Streit eskaliert

Am Sonntag gegen 4 Uhr ging beim Polizeipräsidium Aalen ein automatischer Notruf ein, wonach in der Friedhofstraße ein PKW verunfallt sei. Vor Ort trafen die Beamten den 29-jährigen Fahrer eines verunfallten Audi an. Zudem konnte im Bereich des Fahrzeugs ein stark beschädigter E-Scooter festgestellt werden.

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass es zwischen einem 32-Jährigen und einem 29-Jährigen bereits am Samstagabend zu Streitigkeiten kam.

Letztendlich soll der 29-Jährige - nachdem er zuvor anscheinend von dem 32-Jährigen mit den Fäusten traktiert wurde - in der Friedrichstraße beim Friedhof den 32-Jährigen - welcher sich mit einem E-Scooter entfernen wollte - angefahren haben. Hierbei wurde der 32-Jährige leicht verletzt. Der Audi prallte anschließend noch gegen die Friedhofsmauer, so dass ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstand. Durch den Aufprall wurde das automatische Notrufsystem im Audi aktiviert.

Die Kriminalpolizei Aalen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07361 5800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell