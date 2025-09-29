Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Aalen (ots)

Böbingen/Rems: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Eigenen Angaben zufolge soll ein 29-Jähriger am Samstag gegen 2.30 Uhr in der Bahnhofsunterführung zusammengeschlagen worden sein. Er musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine polizeiliche Fahndung verlief negativ. Nähere Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Passanten, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Heubach unter Telefon 07173 8776 in Verbindung zu setzen.

