PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Aalen (ots)

Böbingen/Rems: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Eigenen Angaben zufolge soll ein 29-Jähriger am Samstag gegen 2.30 Uhr in der Bahnhofsunterführung zusammengeschlagen worden sein. Er musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine polizeiliche Fahndung verlief negativ. Nähere Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Passanten, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Heubach unter Telefon 07173 8776 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 14:45

    POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Farbschmiererei - Pflasterstein verloren -Streit eskaliert

    Aalen (ots) - Heuchlingen: Farbschmiererei Zwischen Freitagabend, 22:00 Uhr und Samstagmorgen, 07:00 Uhr, besprühten Unbekannte mit silberner Farbe das Gebäude des Wasserwerkes in der Leinzeller Straße mit den Buchstaben "FTC". Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Leinzell unter der Telefonnummer 07175 921968-0. ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:42

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Fahrzeug beschädigt, Einbrecher festgenommen

    Aalen (ots) - Fellbach: Auto beschädigt Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Samstag,19:00 Uhr und Montag, 10:00 in der Esslinger Straße die Heckscheibe eines geparkten VW ein. Sie verursachten mehrere Hundert Euro Sachschaden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Tel. 0711 57720. Fellbach/Oeffingen: Keller aufgebrochen und Fahrrad entwendet ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 14:29

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Unfallflucht Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag zwischen 17:30 Uhr und 19 Uhr einen in der Michaelstraße auf einem Parkplatz geparkten Fiat und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren