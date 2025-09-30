Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Straßenverkehrsgefährdung - Unfallflucht - Versuchter PKW-Aufbruch - Unfall

Aalen: Straßenverkehrsgefährdung

Am Montag gegen 10 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines schwarzen Audi A5 Avant mit Münchner-Kennzeichen die B19 zwischen der Auffahrt Unterkochen und dem Burgstallkreisel. Trotz bestehendem Überholverbot überholte der Fahrer auf der Strecke mehrere vorausfahrende Fahrzeuge und fuhr teilweise sehr dicht auf die vorausfahrenden Fahrzeuge auf. Dadurch mussten mehrere überholte Fahrzeuglenker, als auch entgegenkommende PKW-Lenker ihre Fahrzeuge stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Das Polizeirevier Aalen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Audi-Lenkers gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr in der Fackelbrückenstraße kam es am Montag gegen 18:20 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 61-jährigen Lenker eines VW Tiguan und einem 35-jährigen Motorradfahrer. Der 35-Jährige fuhr mit seinem PKW in den Kreisverkehr ein, ohne darauf zu achten, dass dort bereits der 35-Jährige mit seiner Suzuki fuhr. Bei der Kollision stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Lorch: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte am Montag zwischen 6 Uhr und 16 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Barbarossastraße einen dort geparkten Ford eines 61-Jährigen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Göggingen: Versuchter PKW-Aufbruch

Unbekannte versuchten zwischen Sonntag, 15:30 Uhr und Montag, 9 Uhr, in der Scheuelbergstraße einen Opel aufzubrechen. Dies gelang nicht, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680 entgegen.

