Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, Einbruch in Gartenütte, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Backnang: Alleinbeteiligt mit Baum kollidiert

Ein 18-jähriger VW-Fahrer kam am Montag, gegen 22:00 Uhr, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er kollidierte an der Kreuzung Kuchengrund und Heinrich-Hertz-Straße mit einem Baum. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Fellbach/Oeffingen: Beim Rückwärtsfahren Auto beschädigt

Am Montag, gegen 12:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer mit einem Kastenwagen die Hofener Straße in Richtung Ortsmitte. Da er sich verfahren hatte, wollte er mit seinem Kastenwagen ein Stück zurücksetzen. Dabei übersah er, einen am Fahrbahnrand, geparkten Opel und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

Fellbach: Unfall mit hohem Sachschaden

Ein 39-jähriger Ford-Fahrer war am Montag, gegen 13:10 Uhr auf der L1197 in Richtung Remseck unterwegs. Dabei übersah er ein anderes Fahrzeug, welches in einen Feldweg abbiegen wollte. Aufgrund des Ausweichmanövers des Ford-Fahrers, kam dieser von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrszeichen und kollidierte mit einem Baum. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Ford war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 22.000 Euro.

Waiblingen: Sachbeschädigung an PKW

Am Freitag zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr wurde in der Eisentalstraße auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz einer Firma das hintere, rechte Dreiecksfenster eines Honda in unbekannter Weise beschädigt. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07151 950 422 entgegen.

Weinstadt/Beutelsbach: Einbruch in Gartenhütte

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 12.09.2025 und Montag, 29.09.2025 verschaffte sich ein Dieb Zugriff auf eine Gartenhütte in der Straße "Weißer Weg". Der Dieb entwendete Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. An der Hütte entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Weinstadt: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr zwischen Freitag 14 Uhr und Montag 06 Uhr die Spitzkehre zwischen Aichelberg und Beutelsbach. Dort verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Verkehrsteilnehmer schleuderte mit seinem Fahrzeug über einen Parkplatz. Dort prallte er gegen mehrere Verkehrszeichen und verursachte Sachschaden von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell