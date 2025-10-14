PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher kamen am Vormittag

Wipperfürth (ots)

Am Montag (13. Oktober) verschafften sich Unbekannte zwischen 9:20 Uhr und 12:20 Uhr Zugang zu der Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gaulstraße. Die Einbrecher stahlen Bargeld, ein schwarzes Mobiltelefon der Marke Samsung Galaxy S8+ und eine Flasche Wodka. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 08:30

    POL-GM: Einbrecher hatten es auf Kekse abgesehen

    Nümbrecht (ots) - In der Zeit von Sonntag (12. Oktober) bis Montag brachen Unbekannte zwischen 19:45 Uhr und 12 Uhr das Türschloss eines Gemeindeshauses in der Driescher Straße in Bierenbachtal auf. Die Kriminellen entkamen unerkannt mit mehreren Keksen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 08:28

    POL-GM: Einbrecher erbeuten Werkzeuge

    Bergneustadt (ots) - Unbekannte hebelten in der Zeit von Samstag (11. Oktober) bis Montag das Fenster eines Firmengebäudes in der Kölner, unweit der Einmündung Mühlenstraße, auf. Die Kriminellen entkamen mit mehreren Werkzeugen und Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 08:27

    POL-GM: Einbrecher waren in Hückeswagen unterwegs

    Hückeswagen (ots) - In der Zeit von Samstag (11. Oktober) bis Montag versuchten Unbekannte die Tür einer Autowerkstatt in der Straße "An der Schloßfabrik" aufzuhebeln. Sie schafften es nicht in das Gebäude zu gelangen, und flüchteten in unbekannte Richtung. In der Nacht von Sonntag (12. Oktober) auf Montag war eine Tierarztpraxis in der gleichen Straße das Ziel von Einbrechern. Zwischen 20:30 Uhr und 06:50 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren