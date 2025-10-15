PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei informiert zusammen mit der VHS Oberberg zum Thema Einbruchschutz

Oberbergischer Kreis (ots)

Vom 24. Bis 26. Oktober findet das Aktionswochenende gegen Wohnungseinbruchdiebstahl statt. Die Polizei im Oberbergischen beteiligt sich mit einer Infoveranstaltung der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Die Veranstaltung "Riegel vor! - wie Einbruchschutz gelingt" findet am Samstag (25. Oktober) von 10 bis 12 Uhr in der Einbruchschutz-Ausstellung der Kreispolizeibehörde an der Hubert-Sülzer-Straße 2 in Gummersbach statt und ist über die VHS Oberberg (Kurs B2513863) buchbar. Die Kriminalbeamten informieren über wirkungsvollen Einbruchschutz, von der Mechanik über die klassische Alarmanlage bis zur Smart Home-Technologie. In der Einbruchschutz-Ausstellung können die Teilnehmenden Sicherheitstechnik noch besser kennenlernen. Die Veranstaltung ist gebührenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldungen und Informationen gibt es bei der VHS Oberberg online auf www.vhs-oberberg.de Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Interessierte im Internet unter https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

