POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Langerwehe (ots)

Am Samstag (11.10.2025) kam es in der Grüntalstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Täter zwischen 12:30 Uhr und 22:30 Uhr auf das Grundstück und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume, öffneten im Obergeschoss Schubladen und Schränke und entwendeten einen Rucksack aus der Küche. Außerdem entnahmen sie aus einer Geldkassette den Zweitschlüssel eines Pkw.

Im Anschluss verließen die Täter das Haus und flüchteten unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grüntalstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

