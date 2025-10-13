Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Reihenhaus - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Zwischen Mittwochmittag (08.10.2025, 12:00 Uhr) und Freitagvormittag (10.10.2025, 11:30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Philippstraße ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich mutmaßlich zwei Personen gewaltsam Zugang zu dem Haus. Im Inneren durchsuchten sie das Schlafzimmer und entwendeten Schmuck im bislang unbekannten Wert. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Philippstraße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell